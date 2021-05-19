Fransa'da polisler güvenlik güçlerine şiddete karşı protesto düzenliyor; İçişleri Bakanı da katılacak

Fransa'da bugün binlerce polisin bugün parlamento binası önünde, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara tepki olarak bir araya gelmesi bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da son aylarda eylemlerde sert müdahaleyle eleştirilen polisler, son zamanlarda güvenlik güçlerine yönelik saldırıların artması nedeniyle polis memurunu hedef almakla yargılanan kişiler için daha sert ceza talep ediyor.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin de protestoya katılacağını duyurdu. Darmanin "Fransa'da polis yas, duygusallık ve öfke yaşıyor. Her gün bir başka polis mağdur oluyor. Desteğimi göstermek için başka siyasetçilerle birlikte ben de orada olacağım" dedi.

Fransa'da iki hafta önce bir polis memuru, uyuşturucu operasyonu sırasında vurularak öldürüldü. Geçen ay ise Paris'te bir polis bıçaklanarak öldürüldü.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala, Le Point dergisinin yaptığı bir anket, ülkedeki polislerin yüzde 60'ının gelecek seçimde aşırı sağcı aday Marine Le Pen'e oy vereceğini gösterdi.

Fransa'da anketler gelecek seçimde Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'in ikinci tura kalacağına işaret ederken, Macron ve hükûmet seçim öncesi aşırı sağcı grupları ikna etmeye çalışmakla eleştiriliyor.