Fransa'da Omicron resmen baskın varyant oldu

Koronavirüs'ün Omicron varyantının Fransa'da baskın varyant olduğu belirlendi.

Fransa kamu sağlığı kurumu, bu haftanın başından bu yana yapılan Covid-19 testlerinin yüzde 62.4'ünün Omicron varyantı çıktığını duyurdu.

Fransa'da günlük Covid vakaları rekor kırmaya devam ediyor. Son 24 saatte 200 binden fazla vaka çıktığı belirtildi.

Yeni dalgayla karşı karşıya olan hükümet pazartesi günü yeni önlemler açıkladı. Yeni önlemler arasında toplu etkinliklere kişi sınırlaması ve evden çalışmaya dönüş gibi maddeler yer alıyor.