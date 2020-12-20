Fransa'da okul aile birlikleri ve velilerden protesto: Çocuklarımızı Covid-19 ile değil maskeyle öldürmeyi mi planlıyorsunuz?

Fransa'da okul aile birlikleri ve veliler, yüz yüze eğitimin başladığı anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda öğrencilerin maske takma zorunluluğunu protesto etti. Veliler protesto sırasında, "Çocuklarımızı Covid-19 ile değil maskeyle öldürmeyi mi planlıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını dünya geneline yayılmaya devam ederken, Fransa'da Covid-19 ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine maske takma zorunluluğu getirildi.

Alınan kararın ardından yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin maske takması sonucu meydana gelen yan etkiler velileri endişelendirdi. Başkent Paris'teki bazı anaokulu ve ilkokulların okul aile birlikleri ile veliler, öğrencilerin maske takma zorunluluğunu protesto etti.

"Bırakın çocuklarımız nefes alsın"

Okul aile birlikleri tarafından "Bırakın çocuklarımız nefes alsın" sloganı ile düzenlenen protestoda, öğrencilerin okulda maske takarken yaşadıkları zorlukları anlatan resimler sergilenerek, velilerin şikayetleri dile getirildi.

Maskeyle nefes almakta zorlanan bazı öğrencilerin öğretmenlerin dikkatsizliği sonucu nefessiz kaldıklarını ifade eden göstericiler, "Daha kaç öğrencinin nefes alamadığı için hastaneye kaldırılmasını bekliyorsunuz?", "Çocukların maske takmasını ne zaman sona erdireceksiniz?" ve "Maske zorunluluğu ne zamana kadar devam edecek?" sloganları attı.



Protestoda konuşma yapan okul aile birliği üyeleri ve veliler, "Çocukların Covid-19 salgınında maske kullanmalarına ilişkin olarak karar mercileri, halk ve çocuk sağlığı uzmanlarının dikkat çektiği maskenin yan etkilerini ne zaman dikkate alacaksınız? Bu salgın, çocuklarla birlikte çalışan yetişkinleri ve ebeveynleri etkileyen bir durum. Çocuklardan sorumlu kişilerin maske kullanmaları önemli fakat Covid-19 pedagojik bir salgın değil. Çocukların Covid-19'a yakalanma oranı, ebeveynlere göre yüzde kaç? Çocuklarımızı Covid-19 ile değil maskeyle öldürmeyi mi planlıyorsunuz? Okulda çocuklarımızın maske takmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)