Fransa'da öğretmen cinayetinin ardından başbakan, yeni bir suç türü tanınmasını önerdi

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Paris’te başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty olayının ardından hükûmet hareket geçti. Paty'nin öldürülmeden önce kişisel bilgilerinin saldırgana verildiğinin ortaya çıkmasının ardından konu ile ilgili Ulusal Meclis’te milletvekillerine hitap eden Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni bir suç türünün tanınması için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Castex, sosyal medya üzerinden kişisel bilgi paylaşarak başkasının hayatını tehlikeye atmanın yeni bir suç olarak tanınmasını istediğini ve gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi. Castex, "Sosyal medyada yaşanan nefret saldırılarını pasif şekilde izleyemeyiz" dedi.

Ne olmuştu?

Paris'te bir tarih öğretmeni olan Paty, derste öğrencilerine Charlie Hebdo dergisinde yer alan Hz. Muhammed karikatürlerini göstermiş ve daha sonra sosyal medyada hedef haline getirilmişti. Tehditler alan Paty, okulun yakınında 18 yaşındaki biri tarafından kafası kesilerek öldürüldü.