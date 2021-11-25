Fransa'da maske zorunluluğu geri getirildi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yeni dalgasını kontrol altına alabilmek için kapalı alanlarda maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Veran ayrıca, bu haftasonundan itibaren destekleyici doz koronavirüs aşılarının yetişkinler için kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Sputnik'in haber inde aktardığına göre ikinci aşı ile destekleyici doz arasındaki sürenin 6 aydan 5 aya düşürüldüğünü açıklayan Veran, ülkedeki 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşların restoran, bar, spor salonu ve diğer kamusal alanlara girebilmek için Ocak 2020'den itibaren destekleyici doz aşısının da yapıldığını kanıtlamak zorunda olacağını duyurdu.

Ülkede halihazırda 25 milyon doz aşının bulunduğunu kaydeden Fransız bakan, mevcut aşı stoklarının tüm yetişkinleri kapsayacak olan destekleyici doz uygulamasına yeterli olduğunu belirtti. Fransa'da şu anda yalnızca sağlık 65 yaş ve üzerine destekleyici doz koronavirüs aşısı yapılıyor. Vaka sayıları Nisan ayından bu yana en yüksek seviyede

Her 11 günde bir yeni vaka sayısının ikiye katlandığı Fransa'da yetkililer, söz konusu koşullara rağmen karantina gibi kısıtlamalara dönülmesine ihtiyaç duyulmadığını söylüyor.

"Kaderimiz halen bizim elimizde" diyen Veran, halka tedbirli davranma ve sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısında bulundu.