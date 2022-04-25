Fransa'da Macron'un yeniden seçilmesine tepki gösterenler sokağa çıktı

Fransa’da Emmanuel Macron’un Marine Le Pen karşısında seçimde zafer elde ederek yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi protestolara da neden oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Fransa’nın başkenti Paris ve Lyon şehrinde Macron karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

Lyon’da protestocular bir polis aracına havai fişek attı. Polis ise Paris ve Lyon’da protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Çok sayıda gözaltı olduğu belirtildi.

Macron, aşırı sağcı aday Marine Le Pen ile cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 2017’den sonra bir kez daha karşı karşıya geldi. Macron oyların yüzde 58.5’ini alırken Le Pen, yüzde 41.5 aldı.

Macron seçimi farkla kazanmış olsa da seçime katılım oranı 1969’dan bu yana en düşük seviyede kaldı. Fransa’da seçimin ikinci turu öncesi “Ne Macron ne Le Pen” diyerek protestolar düzenlenmişti.