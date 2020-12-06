Fransa'da küresel güvenlik yasası ve polis şiddeti karşıtı eylemler devam etti; Paris'te gerilim yükseldi

Tepki çeken yasa tasarısı, polis şiddeti, son aylarda yükselen terör korkusu ve Covid-19 salgını Fransa'da sokaklarda gerilimli günlerin başlamasına neden oldu. "Özgürlük yürüyüşü" adı verilen protestolar, Fransa'da hükûmetin küresel güvenlik yasa tasarısı kapsamında polis ve jandarmaların fotoğraf ya da videolarını paylaşmayı yasaklayan 24. madde basın özgürlüğünün bir ihlâli olarak görülüyor. Hükûmet maddede değişikliğe gideceğini söylese de Birleşmiş Milletler bütün yasa tasarısında sorunlar olduğunu söylüyor.