Fransa'da küresel güvenlik yasası ve polis şiddeti karşıtı eylemler devam etti; Paris'te gerilim yükseldi

Fransa'da polis şiddetti ve yeni gündeme gelen küresel güvenlik yasa tasarısına tepki gösteren vatandaşlar bu hafta sonu da sokağa çıktı. Paris'teki eylemlerde bir grubun gösterilere karışarak araçları ateşe vermesi, mağaza camlarını kırması ve polise molotof kokteyli fırlatmasının ardından eylemdeki gerilim yükseldi.

Fransa'da tartışmalı küresel güvenlik yasası ve polis şiddetine karşı tepkiler ülke genelinde sürdü. Fransa'nın genelinde gösteriler olaysız bir şekilde ilerlerken Paris'te sakin başlayan bir gösteri, yüzleri kapalı bir grubun alana gelerek araçları ateşe vermesi, mağaza camlarını parçalaması, polise molotof kokteyli fırlatmasıyla gerildi. Polis tazyikli su ve biber gazı kullandı.