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Dünya

Fransa'da küresel güvenlik yasası ve polis şiddeti karşıtı eylemler devam etti; Paris'te gerilim yükseldi

06 Aralık 2020 07:30

Fransa'da polis şiddetti ve yeni gündeme gelen küresel güvenlik yasa tasarısına tepki gösteren vatandaşlar bu hafta sonu da sokağa çıktı. Paris'teki eylemlerde bir grubun gösterilere karışarak araçları ateşe vermesi, mağaza camlarını kırması ve polise molotof kokteyli fırlatmasının ardından eylemdeki gerilim yükseldi.

Fransa'da tartışmalı küresel güvenlik yasası ve polis şiddetine karşı tepkiler ülke genelinde sürdü. Fransa'nın genelinde gösteriler olaysız bir şekilde ilerlerken Paris'te sakin başlayan bir gösteri, yüzleri kapalı bir grubun alana gelerek araçları ateşe vermesi, mağaza camlarını parçalaması, polise molotof kokteyli fırlatmasıyla gerildi. Polis tazyikli su ve biber gazı kullandı. 

Tepki çeken yasa tasarısı, polis şiddeti, son aylarda yükselen terör korkusu ve Covid-19 salgını Fransa'da sokaklarda gerilimli günlerin başlamasına neden oldu. "Özgürlük yürüyüşü" adı verilen protestolar, Fransa'da hükûmetin küresel güvenlik yasa tasarısı kapsamında polis ve jandarmaların fotoğraf ya da videolarını paylaşmayı yasaklayan 24. madde basın özgürlüğünün bir ihlâli olarak görülüyor. Hükûmet maddede değişikliğe gideceğini söylese de Birleşmiş Milletler bütün yasa tasarısında sorunlar olduğunu söylüyor. 

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