Fransa'da Koronavirüs nedeniyle eğitim kurumlarını kapatma kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının şiddetini artırmasıyla birlikte ülkede alınacak yeni önlemleri duyururken, tüm eğitim kurumlarının kapatılacağını duyurdu.

2 bin 871 Koronavirüs vakasının görüldüğü ve 61 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, Koronavirüs salgınının Fransa'nın son yüzyılda gördüğü en ciddi sağlık krizi olduğunu belirtti.

Macron, virüse karşı önlem olarak ülke çapındaki tüm eğitim kurumlarının 16 Mart’tan itibaren kapatılacağını söyledi.

Ülkedeki şirketlerin çalışanlarına evden çalışmaları yönünde izin vermelerini isteyen Macron, ilgili makamların uygulanan tedbirlerden etkilenen kurumların masrafların karşılayacağını da sözlerine ekledi.

Macron, ayrıca salgına rağmen toplu taşıma hizmetlerinin sürdürüleceğini kaydetti.