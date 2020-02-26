Fransa'da Koronavirüs kaynaklı bir ölüm daha

Fransa, ülkede yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı bir ölüm daha yaşandığını duyurdu.

Fransa Kamu Sağlığı Direktörü, ülkede üç yeni vaka daha tespit ettiklerini duyurdu, bu vesileyle ülkede Koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Asya kıtası dışında yeni tip Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm 17 Şubat'ta Fransa'da yaşanmıştı. Fransa'da şu ana kadar iki kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Avrupa'da şu ana kadar görülen en büyük yeni tip Koronavirüs salgını İtalya'da yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 322 Kovid-19 vakası olduğu doğrulandı ve 10 kişi hayatını kaybetti. İtalyan yetkililer, salgının daha da büyümesini önlemek için virüsün görüldüğü kasabalara giriş-çıkışı minimuma indirmeye çalışıyor.

Dünyada yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 760'a yükseldi. Dünya çapında 80 bin 999 vaka olduğu doğrulandı.