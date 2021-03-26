Fransa'da günlük Koronavirüs vakaları artıyor; 6 kişiden fazla bir araya gelmek kısıtlandı

Fransa'da artan Koronavirüs vakaları ve Britanya kaynaklı varyantın yaygınlaşması nedeniyle endişeler arttı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, altı kişiden fazla açık havada bir araya gelmenin yasakladığını ve sıkı kısıtlamaların uygulandığı 16 bölgeye, üç bölge daha eklendiğini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da günlük Koronavirüs vakaları 45 bin olarak kaydedilmeye başladı. Sağlık Bakanı Olivier Veran, artan vakalara karşı başkent Paris dahil sıkı kısıtlama altındaki 16 bölgeye üç bölge daha eklendiğini açıkladı. Veran, altı kişiden fazla insanın dışarıda da olsa bir araya gelemeyeceğini söyledi.

Uzmanlar, vaka artış hızını göz önünde bulundurarak kısıtlamaların aşamalı uygulanması yerine ulusal karantinanın hızla uygulanması gerektiğini savundu.

Fransa'daki günlük vakaların yüzde 76.32ünün Britanya kaynaklı varyant olduğu belirtildi.