Fransa'da iklim yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi

Ülkede aylardır tartışılan iklim yasa tasarısı, 20 Temmuz'da önce Senato'da, ardından Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Günlük hayatı kapsayan, tüketim, konut, seyahat gibi alanlarda düzenlemeleri içeren ve 300'den fazla maddeden oluşan yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için 15 gün içinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından onaylanması gerekiyor.

Maddeler arasında, trenle 2.5 saatten az sürede seyahat imkanı olan mesafeler için iç hat uçuşlarının kaldırılması, enerji (tüketim) etiketi G sınıfındaki konutların 2025, F sınıfındakilerin ise 2028'den itibaren kiralanmasının yasaklanması ve çevreyi tahrip edenlere yönelik yeni düzenlemeler de yer alıyor.

Yasa tasarısı, iklim krizi ile mücadelede Fransa'nın karbon emisyonlarını 2030'da 1990 yılı seviyelerine göre yüzde 40 azaltılmasını hedefliyor.

Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde ilk defa bir yasa tasarısı için vatandaşlar arasından kurayla seçilmiş 150 kişiden oluşan İklim için Vatandaş Kongresi, Ekim 2019 ve Haziran 2020 arasında sürdürdüğü çalışmalarla iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla 149 öneri sunmuştu.

Çevreci sivil toplum kuruluşları ve İklim için Vatandaş Kongresi üyelerinin bir kısmı, parlamentoya sunulup değerlendirilen bu önerilerin sadece birkaçını içerdiği gerekçesiyle iklim yasasını eleştiriyor.

Danıştay bu ay başında hükümete, ülkenin sera gazı salınımını 2030 hedeflerine ulaşabilecek şekilde düşürecek gerekli önlemleri almak için 9 ay süre vermişti.

Fransa, 2030 yılında karbondioksit salımını 1990'a göre yüzde 40 azaltmayı taahhüt etmişti ancak 2015-2018 yıllarında karbon bütçesinin aşılmasıyla hükümet 2019-2023'te azami salınım sınırını yükseltmiş, bu da ülkeyi hedeflerinden uzaklaştırmıştı.