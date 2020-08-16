Fransa’da günlük Koronavirüs vaka sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor

Fransa’da son 24 saatte 3 bin 15 yeni vaka tespit edilmesi ile Koronavirüs toplam vaka sayısı 218 bin 536’ya ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeni ile Avrupa’da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa’da Koronavirüs salgınında vaka sayıları son 2 gündür 3 bin ve üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 15 yine vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 218 bin 536’ya ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 17 kişinin Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 410’a yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 376’sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 860 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Öte yandan Fransa’da dün tespit edilen 3 bin 310 vaka sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu. (İHA)