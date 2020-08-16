Fransa'da günlük Covid vakaları 3 binin üzerini gördü; yeni önlemler gündemde

Günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 3 binin üzerini gördüğü Fransa'da yeni önlemler gündeme geldi. Paylaşımlı ofislerde çalışırken maske takılması önerilecek.

Fransa'da normalleşme dönemi sonrası Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı dün 3 bin 310 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı.

İnceleme altına alınan vaka kümeleri 17'den 252'ye çıktı.

Paris’in ve Marsilya’nın da bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesini yeniden kırmızı bölge ilan edilirken paylaşımlı ofis ortamlarında maske takılmanın zorunlu olması gibi önlemler gündeme geldi.