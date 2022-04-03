Fransa'da gündem Burak Yılmaz: En fazla ofsayta düşen isim

Portekiz maçında kaçırdığı penaltıdan sonra Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz için Lille macerası da iyi gitmiyor. 4 aydır ligde gol atamayan Yılmaz, Bordeaux maçını da boş geçti.

Portekiz maçında kaçırdığı penaltının ardından Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz için ligde de günler iyi geçmiyor.

4 aydır ligde gol atamayan Yılmaz, Bordeaux maçında da gol atamayınca L'Equipe gazetesi en düşük puanı Burak'a verdi. Avrupa'da en çok ofsayta düşen futbolcu olan Burak'a sert eleştiriler yapıldı.

Fransa Ligue 1'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Bordeaux'la 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcular 90 dakika boyunca sahada yer aldı.

34 kez ofsayta düştü

L'Equipe gazetesi Lille'den Burak ve Lihadji'e 3 puan verdi. Lihadji 61. dakikada kenara alınırken, Burak Yılmaz 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Burak Yılmaz, bu sezon Ligue1'de tam 34 kez ofsayta yakalandı. Avrupa'nın 5 büyük ligi'nde Burak Yılmaz'dan daha fazla ofsayta düşen bir isim yok.

Burak Yılmaz ligdeki son golünü 22 Aralık 2021'de 3-2 kazanılan Bordeaux maçında atmıştı. Yılmaz, o tarihten bu yana ligde gol sevinci yaşayamadı.

Tecrübeli golcünün sezon sonunda Fransa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lille, adı Beşiktaş'la anılan Burak Yılmaz'a sözleşme teklifi yapmadı. Burak bu sezon çıktığı 26 lig maçında 4 gol kaydetti.