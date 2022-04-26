Fransa'da gözler yasama seçimlerine çevrilirken Macron'un yeni başbakanı seçmesi bekleniyor

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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron’un yeniden kazanmasının ardından gözler haziran ayında gerçekleşecek yasama seçimlerine çevrildi. Macron’un gelecek günlerde yeni Fransa Başbakanı’nı belirlemesi bekleniyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex’in seçim öncesinde de belirttiği gibi, ülkenin yeni beş yıla farklı yüzler ve ekiple başlaması için istifa etmesi bekleniyor.

Analistler, Macron’un Çalışma Bakanı Elisabeth Borne’u başbakan olarak belirleyebileceğini söylüyor. Başbakan adayı olarak öne çıkan diğer isimler arasında ise Maliye Bakanı Bruno Le Maire, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Tarım Bakanı Julien Denormandie yer alıyor.

Macron’un Fransa için vaadettiği projelerin tıkanmadan gerçekleşebilmesi için partisi İlerleyen Cumhuriyet’in (RM) ve müttefiklerinin yasama seçimlerinde çoğunluğu sağlaması gerekiyor.

Fransa’da Başbakan direkt Cumhurbaşkanı tarafından seçilse de parlamentonun hükûmetin istifasını zorlama ve parlamentodaki çoğunluğu temsil eden bir ismin başbakan seçilmesini sağlama yetkisi bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aldığı oylarla üçüncü sırada yer alan radikal solun adayı Jean-Luc Melenchon, destekçilerine başbakan olma niyetini açıklamıştı. Macron için başbakan belirleme süreci “Tüm Fransızların Cumhurbaşkanı” olduğu iddiasını yerine getirmesi gerekeceği için “zorlu” olarak nitelendiriliyor.

Harris Interactive’in gerçekleştirdiği anket, Macron’un partisinin mevcut durumda 577 koltuklu Ulusal Meclis’te 326 ile 366 arasında koltuk kazanabileceğini gösteriyor. Aşırı sağın 117-147 arasında, sol partilerin ise 73-93 arasında koltuk kazanabileceği öngörülüyor.