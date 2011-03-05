-FRANSA DA GÖZALTILARDAN RAHATSIZ PARİS (A.A) - 05.03.2011 - Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınmasından rahatsızlık duyduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Fransa'nın bütün dünyada, hukuk devleti ve içlerinde basın ve ifade özgürlükleri de olmak üzere temel özgürlüklere saygı gösterilmesine büyük önem verdiği'' belirtildi. AB Komisyonu'nun, Türkiye ile ilgili son ilerleme raporunda Türkiye'de basın özgürlüğünü dair bazı eksikliklere dikkati çektiğine işaret edilen açıklamada, Fransa'nın gözaltındaki gazetecilerin durumunu yakından izlediği ve serbest kalmasını umut ettiği kaydedildi.