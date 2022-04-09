T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da Google'a verilen 150 milyon euroluk ceza onandı

Şirket reklamcılara “şeffaf olmayan ve anlaşılması zor” kurallar dayatarak, piyasadaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu

09 Nisan 2022 18:43

Fransa’da mahkeme, Rekabet Kurumu tarafından Google'a verilen 150 milyon euroluk cezayı onadı.

Fransa Rekabet Kurumunun, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 2019’da kestiği 150 milyon euroluk ceza kesinleşti.

Paris Temyiz Mahkemesi Google’a kesilen cezayı onadı. Şirket reklamcılara “şeffaf olmayan ve anlaşılması zor” kurallar dayatarak, piyasadaki baskın konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyordu.

Öte yandan Google’dan karara ilişkin yapılan açıklamada, şirketin kurallarını daha fazla netleştirmek adına birtakım değişikliğe gittiği belirtildi.

googlefransacezareklamrekabet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24