Fransa'da dünyanın en ünlü porno sitelerine erişim engeli gelebilir

Çocukların korunması üzerine çalışan iki kuruluşun mahkemeye başvurması üzerine, Fransa’da dokuz büyük porno sitesine erişimin engellenmesi gündeme geldi.

NextInpact isimli haber sitesinin aktardığına göre, "e-Enfance" ve "La Voix de l’enfant" isimli iki kuruluş, Fransa’da çocukların porno sitelerine erişiminin oldukça kolay olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Çocukların korunması üzerine çalışan kuruluşlar PornHub, Tukif, XNXX, xHamster gibi sitelere erişimin engellenmesini talep etti.

9 Eylül’de görülecek duruşmada Fransa’da çalışan telekomünikasyon şirketleri, içeriklerin çocuklar için erişilemez durumda olmasına ilişkin attıkları adımlarla ilgili ifade verecek.

Fransa yasasına göre, pornografik sitelerin çocukların siteye erişimini engellemesi gerekiyor. Aksi durumda üç yıla kadar hapis cezası ve 75 bin Euro’ya kadar para cezası öngörülüyor. Öte yandan sitelerin çocukların erişimini engellemek için yalnızca “18 yaşından büyüğüm” kutucuğunu sunması tepki çekiyor. Kuruluşlar, tek tıkla erişimin sağlanabildiğini belirtiyor.

Fransa’da 2018 yılında yapılan bir ankette, 12 yaş grubunda üç çocuktan biri daha önce pornografik içeriklerle karşılaştığı yanıtını vermişti.