Fransa'da düğün konvoyu oluşturan Türklere 10 bin Euro ceza kesildi

Fransa'nın kuzeyindeki küçük Laigneville kentinde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 30 araçlık düğün konvoyuna toplam 9 bin 585 Euro ceza kesildi. Ayrıca toplamda sürücülere ait 100 ehliyet puanı düşürüldü.

Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Laigneville kent merkezinden konvoy halinde 30'a yakın araç geçti. Konvoyun geçişi güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Euronews'in haberine göre; 4 bin 500 nüfuslu Laigneville Belediye Başkanı Christophe Dietrich, düğün konvoyunda birçok aracın trafik kurallarını ihlal ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Mümkün olan her türlü suçu işlediler"

"Mümkün olan her türlü suçu işlediler. Kasabada yasak olan sollama, emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışıklardan geçmek ve ters yönde gitmek gibi. Artık bu tür suç görmezden gelinmeyecek."

Belediye Başkanı Facebook hesabından yaptığı açıklamada, taşkınlık çıkmaması için olay anında müdahalede bulunmak istemediğini, görüntüleri izleyen belediye polislerinin, toplam 9 bin 585 Euroluk 71 ceza yazdığını" ifade etti.

Belediye Başkanı toplumun bir kesimi damgalamakla suçlandı

Öte yandan konvoy fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak toplumun bir kesimini dışlamak suçlanan Belediye Başkanı Christophe Dietrich, "Görüntülerdeki insanların yüzlerini, arabaların plakalarını ve salladıkları bayrakları bulanıklaştırdım, bu yüzden nüfusun belli bir kesimini damgaladığımı iddia edenler, doğruları söylemiyor. Yerel bir Breton bayrağı veya Endonezyalı bayrak da olsaydı aynı şeyi yapardım. Peki bir çocuk ölseydi ne olurdu?" diyerek kendini savundu.

Christophe Dietrich bu fotoğrafı paylaşarak, insanlara trafikte güvenlik kameralarının olduğunu ve kayıt altında olduklarını göstermek istediğini söyledi.