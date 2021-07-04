Fransa'da bölgesel sağlık kurumundan aşı teşvik kampanyası: Evet, aşının arzulanan etkileri olabilir

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Fransa'da Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) bölgesinin sağlık kurumu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına teşvik etmek için "Evet, aşı arzulanan etkilere neden olabilir" sloganlı bir kampanya başlattı.

Paca bölgesinin sağlık kurumu ARS, Twitter hesabı üzerinden Koronavirüs aşısı sonrası normalleşecek yaşama ilişkin posterler paylaştı. Posterlerden biri öpüşen bir kadın ve erkeğe, biri kalabalık bir konsere, biri tatile biri de sarılan bir çifte yer verdi. Kampanyanın sloganında aşılarla ilgili konuşulan "yan etkilere" atıfta bulunularak "Evet, aşı arzulanan etkilere neden olabilir" ifadeleri kullanıldı.

ARS'nin kampanyayı duyurduğu tweetinde "İnsanları aşıya koşmaya ikna etmek ve teşvik etmek için bir farkındalık kampanyası başlatıyoruz" ifadeleri yer aldı.