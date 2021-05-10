Fransa'da askerlerden ikinci bildiri: "İç savaş çıkarsa düzeni ordu sağlayacak"

Fransa'da her rütbeden askerin bulunduğu bir grup tarafından hükûmete hitaben ikinci bir bildiri kaleme alındı. İç savaş çıkması durumunda ordunun düzeni sağlayacağının vurgulandığı bildiride "Fransa'da iç savaş sessizce hazırlanıyor ve bunu iyi biliyorsunuz" denildi.

Fransa'da 20'si emekli general ve bazılarının hâlâ görevde olduğu 100'den fazla askerin kaleme aldığı 'uyarı' mektubuna destek olmak amacıyla her rütbeden askerin bulunduğu bir grup, aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde yeni bir bildiri yayımladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere, bir önceki bildiriyi yayımlayan askerlere destek olmak amacıyla yazılan bildiride 21 Nisan'daki açık mektuba imza atan emekli general, emekli ve muvazzaf subay ile askerlerin "tek hatasının ülkelerini sevmek" olduğu belirtildi. İlk bildiriye imza atan isimler hakkında cezai işlem başlatılmıştı.

Her rütbeden askerin yer aldığı vurgulanan bildiride şu ifadeler yer aldı: "Bazılarımız Afganistan, Mali, Orta Afrika ve diğer yerlerde düşman ateşini gördü. Bazıları arkadaşlarını kaybetti. Bizim topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için canlarını ortaya koydular"

Bildiride, "Şehir ve kasabalarımızda şiddeti görüyoruz. Kamuya açık alanlarda ve kamuoyundaki tartışmalarda mezhepçiliğin yer edindiğini görüyoruz. Fransa'ya ve tarihine karşı nefretin, bir norm haline geldiğini görüyoruz" denildi.

İç savaş vurgusu

Bir önceki bildiride de yer alan iç savaş vurgusunun sürdüğü bildiride "Evet, eğer bir sivil savaş patlak verirse, ordu kendi toprakları üzerinde düzeni sağlayacaktır çünkü bu, ondan beklenir. Bu iş savaşın tanımıdır. Kimse bu denli korkunç bir durumu istemez. Şu an Fransa'da iç savaş sessizce hazırlanıyor ve siz bunu çok iyi biliyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

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İlk bildirinin yayımlanmasının ardından aşırı sağcı lider Marine Le Pen askerlere destek vermiş ve 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için birlikte "mücadele" verme çağrısında bulunmuştu.