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Koronavirüs

Fransa'da aşı yaptırmayanlara PCR testi ücretli olacak

Aşı yaptırmayanlar pek çok yere girmek için ücretli PCR testi yaptıracak

08 Ekim 2021 13:54

Fransa’da yetkililer aşı yaptırmayanlar için çok sayıda alanda zorunlu olan Covid-19 testlerinin 15 Ekim’den itibaren ücretli olacağını duyurdu. 

The New York Times’da yer alan habere göre, Fransa’da gelecek haftadan itibaren aşı yaptırmayan kişilerin kafelere, restoranlara, tiyatro ve sinema salonlarına girebilmesi için ücretli bir şekilde PCR testi yaptırması gerekiyor. 

Testler, aşılı kişiler için ücretsiz olmaya devam edecek. 

Fransa’da Covid aşı sertifikası uygulaması haftalarca süren protestolara sahne olmuştu. Öte yandan alınan kararlar ülkede daha fazla insanın aşı yaptırmasına da neden olmuştu. 

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