Fransa'da artan Covid vakaları karşısında yeni kısıtlamalar gündemde

Fransa’da Koronavirüs’ün Omicron varyantı kaynaklı vakaların artması üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni kısıtlamalar duyurması bekleniyor.

Fransa’da cumartesi günü salgın başladığından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak 100 binden fazla Covid vakası kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün kabine üyeleri ve sağlık kurumu temsilcileriyle kriz toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası uygulanması beklenen yeni kısıtlamalardan birinin, ülkede restoran, kafe, sinema gibi kapalı alanlara girmek için gereken sağlık sertifikasının yalnızca Covid aşısı yaptıranlar için geçerli olması olduğu belirtiliyor. Şu an negatif PCR testi gösterenler de bu mekânlara girebiliyor.

Bazı doktorlar yılbaşı gecesi için de belli bir saatten sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasını öneriyor.

Açık alanlarda maske kuralının da yeniden uygulamaya geçebileceği belirtiliyor.

Yetkililer yılbaşı sezonunda kalabalık partiler verilmemesi gerektiğini söylerken Covid aşısının hatırlatıcı dozunun uygulanmasına çağırıyor.

Fransa’da Koronavirüs’ün Omicron varyantı kaynaklı vakaların artması üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni kısıtlamalar duyurması bekleniyor.

Fransa’da cumartesi günü salgın başladığından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak 100 binden fazla Covid vakası kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bugün kabine üyeleri ve sağlık kurumu temsilcileriyle kriz toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası uygulanması beklenen yeni kısıtlamalardan birinin, ülkede restoran, kafe, sinema gibi kapalı alanlara girmek için gereken sağlık sertifikasının yalnızca Covid aşısı yaptıranlar için geçerli olması olduğu belirtiliyor. Şu an negatif PCR testi gösterenler de bu mekânlara girebiliyor.

Bazı doktorlar yılbaşı gecesi için de belli bir saatten sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasını öneriyor.

Açık alanlarda maske kuralının da yeniden uygulamaya geçebileceği belirtiliyor.

Yetkililer yılbaşı sezonunda kalabalık partiler verilmemesi gerektiğini söylerken Covid aşısının hatırlatıcı dozunun uygulanmasına çağırıyor.