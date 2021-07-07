Fransa'da aile hekimleri, aşı olmayanların listesini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacak

Fransa’da aile hekimleri, Covid-19 aşısı yaptırmayan kişilerin listesini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacak.



Fransa’da, son haftalarda ülkedeki Covid-19 aşılama hızının düşüş eğiliminde olduğu görülmesi üzerine hükümet aşı olmayan kişileri aşı yaptırmaları konusunda ikna etmek için yeni bir bilinçlendirme çalışma yürütmeyi planlıyor. Çalışma kapsamında aşı yaptırmayanların tespiti için aile hekimleri, Covid-19 aşısı yaptırmayanların listesini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacak.

Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu (CNIL), kişilerin mahremiyetini korunması durumunda bu uygulamanın yapılabileceğine dikkat çekti.

CNIL yayınladığı yazılı açıklamada, “Hükümet, aile hekimleri ve Ulusal Sağlık Sigortası Fonu'na (CNAM) güvenerek aşılanmamış kişiler için bir bilinçlendirme kampanyası yürütmek istemektedir. Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu (CNIL), prensipte, hekimler için aşılanmamış hasta listelerinin paylaşmasının anayasadan yana olmadığını hatırlatıyor” dedi.

Covid-19 aşısı olmayan hastaların listesinin güvenli bir şekilde ve talep edilmesi halinde ilgili hekimlere göndermenin faydalı olabileceğine inandığını belirten CNIL, “Uyulması gereken koşulları ve garantileri, özellikle de doktorun bilinçlendirme kampanyasından sonra listeyi imha etme yükümlülüğünü belirtir” ifadelerini kullandı.

CNAM Genel Müdürü Thomas Fatome yaptığı açıklamada, aşılama kampanyasını hızlandırmak amacıyla kendilerinin bu yaz sadece aşı ile ilgili çalışmalara odaklanacağını ifade etti.