Fransa'da 30 Ekim itibarıyla 4 haftalık sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vakalar üzerine 30 Ekim'den itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Ulusa sesleniş konuşmasında son haftalarda ciddi şekilde artan Covid-19 vakalarına karşı tek çözümün ulusal karantina olduğunu açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülke genelinde uygulanacak kısıtlamanın en az 1 ay süreceğini duyurdu.

Mecbur olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini ifade eden Macron, market alışverişi yapmanın, hastaneye ve işe gitmenin serbest olacağını söyledi.

Restoran, kafe, bar ve mağazaların kapatılacağını söyleyen Macron, okulların açık kalmaya devam edeceğini belirtti. Üniversiteler ise uzaktan eğitim vermeye devam edecek.

"Kasım ortasına kadar yaklaşık 9 bin hasta yoğun bakımda olacak"

"Verilen çabalar yararlı oldu, ama bu artık yeterli gelmiyor" diyen Macron, "Ne yaparsak yapalım Kasım ortasına kadar yaklaşık 9 bin hastanın yoğun bakımda olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Macron, "Benim sorumluluğum tüm Fransız halkını korumaktır" diyerek virüsün tüm nesilleri ciddi biçimde etkilediğini vurguladı.

Yoğun bakım yatak kapasitesi arttırılacak

Toplu bağışıklık için hiçbir uygulama yapmama, sadece yaşlı ve hastalara sokağa çıkma yasağı uygulama veya hastane yoğun bakım yataklarının sayısını arttırma seçeneklerinin ülke ve vatandaşların yararına olmayacağını dile getiren Macron, yeniden ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini ifade etti. Yoğun bakım kapasitelerinin 5 binden 6 bine çıkarılmakta olduğunu ve hedefin 10 bin yoğun bakım yatağı olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sağlıkçı konusunda ise bir uzmanın eğitim süresinin 5-10 yıl olduğunu ve uzman bulmanın kolay olmadığını belirtti.



İller arası seyahat yasak, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere sınırlar kapatıldı

Sokağa çıkma yasağı boyunca evden çıkış izninin Perşembe günü açıklanacak bazı istisnai durumlar için verileceğini söyleyen Macron, vatandaşların Mart ayında başlayan sokağa çıkma yasağında olduğu gibi izin belgesi kullanacağını duyurdu. İlle rarası seyahatin de yasaklandığını bildiren Macron, ayrıca Avrupa Birliği dışındaki ülkelere de sınırların kapatıldığını bildirdi. Kapalı kalacak işletmelerin aylık 10 bin Euro yardım alacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ekonominin çökmemesi için çalışmaya devam edecek olan şirketlerin daha çok çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa'da 1 milyondan fazla vaka kaydedildi

Günlük Covid-19 vaka sayısının rekor seviyelerine çıktığı Fransa'da, toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 235 bin 132 iken, yaşamını yitirenlerin sayısı da 35 bin 785.

Fransa, Avrupa ülkeleri arasındaki en yüksek Covid-19 vakasını sahip ülke konumunda bulunurken, dünyada ise bu sıralamada 5. sırada yer alıyor.