Fransa'da 2 bin 500'den fazla insanın katıldığı yasa dışı parti devam ediyor

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Fransa'da yılbaşı gününde Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan yoğun önlemlere rağmen binlerce kişinin katıldığı bir parti düzenlendi.

Rennes kentinin yakınlarında Lieuron'da bir depoda düzenlenen parti perşembe günü başladı ve hâlâ devam ediyor. Partiye 2 bin 500'den fazla kişi katıldı. Etkinlikte başka ülkelerin vatandaşları da olduğu belirtiliyor.

Partiye katılanlar, organizasyonu durdurmak için gelen polis memurlarına sert objeler attı ve bir arabayı ateşe verdi. Çıkan olayda en az üç polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamada polisin organizasyonun gerçekleşmesini önlemeye çalıştığı ancak kendilerine birçok kişi tarafından şiddetli bir şekilde karşılık verildiği ifade edildi.

Partiye katılanlardan biri Le Monde'a yaptığı açıklamalarda etkinliğin çok iyi organize edildiğini ve içeride yemek için büfeler olduğunu söyledi. Bazı katılımcılar pazar gününe kadar kalmayı planladıklarını ifade ederken, bazıları da salıya kadar devam etmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, parti sebebiyle cuma akşamı bir kriz toplantısı düzenledi. Darmanin, araçların çıkış yapabileceği tüm yolların kapatıldığını ve 200'den fazla kişiye polisin sözlü uyarı yaptığını bildirdi.

Fransa, kalabalık yeni yıl kutlamalarını önlemek için 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Ülkede şu ana kadar 2 milyon 600 binden fazla vaka görüldü ve yaklaşık 65 insan hayatını kaybetti.