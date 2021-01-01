Fransa'da 15 bölgede sokağa çıkma yasağının saatleri değişti: Yeni uygulama yarın başlıyor

Fransa’da Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı virüsün arttığı 15 bölgede, 2 Ocak’tan itibaren 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanacak.

Fransa’da Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi. Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, 2 Ocak'tan itibaren saat 18.00 ile 06.00 arası Covid-19 salgınının yoğun olduğu 15 bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Virüsün yaygın olduğu 15 bölge şöyle

Yeni kısıtlamaların uygulanacağı bölgeler ise; Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, Territoire-de-Belfort, Moselle, Nivre ve Saône-et-Loire olarak belirlendi.

Öte yandan ülke genelinde saat 20.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. Fransa hükümetinin ise 7 Ocak'ta durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi. İHA