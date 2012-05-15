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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı'nın uçağına yıldırım çarptı

Fransa'nın resmen göreve başlayan Cumhurbaşkanı François Hollande, ilk resmi gezisinde kötü bir sürpriz yaşadı

15 Mayıs 2012 22:53

Fransa 'nın resmen göreve başlayan Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Almanya Başbakanı Angele Merkel ile görüşmek için Berlin'e gittiği uçağa yıldırım isabet ettiği bildirildi.

Fransız televizyonu, akşam çalışma yemeğinde bir araya gelmek üzere Berlin'e hareket eden Hollande'ın uçağının yıldırım isabet etmesi üzerine Villacoublay'a indiğini duyurdu.

Televizyon, Cumhurbaşkanı'nın başka bir uçakla Berlin'e hareket edeceğini ve Merkel ile görüşmesini planlanan saatte yapacağını kaydetti.

 

Merkel ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek

 

Öte yandan Avro Bölgesi'ndeki borç krizi ve Yunanistan 'daki son siyasi çalkantıların bu akşam yapılacak toplantıya damgasını vurması bekleniyor.

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yakınlığıyla tanınan Merkel, seçimlerden önce Hollande'ın görüşme talebini kabul etmemişti.

Hollande'ın, geçen yıl sonu kabul edilen ve Avro Bölgesi'ndeki ülkelerin bütçe disiplinini güçlendirmelerini öngören hükümetlerarası sözleşmeyi, seçildiği takdirde tekrar tartışmaya açmak istemesi Merkel'in tepkesini çekmişti.

Hollande, bütçe disiplininin güçlendirilmesi yerine, mali krizin aşılması için ekonomik büyüme yaratılarak istihdam sorununun çözülmesinin gerekli olduğunu savunuyor.

 

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