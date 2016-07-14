Fransa Cumhurbaşkanı'nın berberine rekor maaş

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın berberinin aylık brüt maaşının yaklaşık 10 bin Euro olduğu belirtildi.

Haftalık Le Canard Enchaine gazetesinin haberine göre Oliver B. adlı berber Mayıs 2012'de Hollande'ın özel kalemiyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

Oliver B. Hollande'ın gelecek yıl sona erecek beş yıllık görev süresi boyunca 590 bin Euro'dan fazla brüt maaş almış olacak.

Gazeteye göre berberi Hollande'ın gezilerinde de Fransız lideri yalnız bırakmıyor.

Le Canard'ın haberine göre imzalanan sözleşmede "Oliver B. sözleşmesi süresince ve sonrasında da yaptığı işler ve erişimi olan bilgileri saklayacağını taahhüt eder" ifadeleri yer alıyor.