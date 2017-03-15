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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye ihtiyacımız var

François Hollande, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin değerlendirmede bulundu

15 Mart 2017 03:49

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Hollanda'yla Türkiye arasındaki diplomatik krize ilişkin, "Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğu teşvik etmeliyiz" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Hollande, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Elysee Sarayı'nda kabul etti. İki ülke arasında ulaştırma, iletişim, teknoloji ve kamu hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Liderler görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi.

Toplantıda konuşan Hollande, Avrupa'da Türk bakanların girişine izin verilmemesi sonrası ortaya çıkan diplomatik krize ilişkin,"Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki bir gerilim söz konusu. Bizim Avrupa'ya ve Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin de Avrupa'ya. Her konuda olduğu gibi bu konuda da diyaloğu teşvik etmeliyiz" diye konuştu.

 

'Yukarı Karabağ'da statüko kabul edilemez'

 

Hollande, Aliyev'le ikili ilişkileri ve Dağlık Karabağ sorununu görüştüklerini belirterek, "Yukarı Karabağ sorununda statükoyla bir yere varılamaz. Çatışmaların uzun sürmemesi gerekiyor. Minsk Grubu toplantılarında da diyaloğun yeniden başlatılması yönündeki çabamızı sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Aliyev ise Dağlık Karabağ'da statükonun kabul edilemeyeceğini belirterek, "İşgal edilmiş topraklardan Ermenistan çekilmeli. Minsk Grubu ülkeleri bölgede statükonun kabul edilemez olduğunu söylediler. Ancak Ermenistan buna uymaya pek meyilli değil" dedi.

 

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