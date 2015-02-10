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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı, PYD'yi Elysee'de ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın, resmi programında duyurulmamasına rağmen PYD heyetini pazar günü Elysee Sarayı'nda kabul ettiği açıklandı

10 Şubat 2015 22:32

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın resmi programında duyurulmamasına rağmen Suriyeli Kürtleri temsilen PYD heyetini Pazar günü Elysee Sarayı'nda kabul ettiği ortaya çıktı.

PYD Eşbaşkanı Asiya Abdellah ile PYD'nin kadın ve çocuklardan sorumlu yetkilisi Nassrin Abdalla'nın görüşmede Hollande'dan terör örgütü IŞİD'e karşı daha etkili savaşabilmek için Fransa'nın silah ve lojistik desteğini istediği bildirildi. 

İki PYD yetkilisi, basına yaptığı açıklamalarda Hollande'ın ilk defa kendilerini kabul etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Fransa'dan kendilerine yardım için somut adımlar atmasını beklediklerini dile getirdi. Söz konusu görüşme, şu ana kadar Elysee Sarayı tarafından yalanlanmadı.

Hollande, bugün Elysee Sarayı'nda Kürt Bölgesel Yönetimi (KBY) Başkanı Mesut Barzani'yi de kabul edecek.
(AA)

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