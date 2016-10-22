Fransa Cumhurbaşkanı, Musul’dan sonraki hedefi açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Musul’un alınmasının ardından Irak’taki bir sonraki hedefin Rakka olacağını söyledi.

Avrupa Konseyi’ndeki yoğun çalışmaların ardından basın toplantısında, Sputnik’in “Rakka hedef, ama hangi koalisyon için? Batı ve özellikle Fransa bu operasyona katılacak mı? Kara birlikler gönderilecek mi?” sorularını yanıtlayan Hollande, “Hayır” dedi ve şöyle devam etti:

ABD, Rakka operasyonunda Türkiye’yle çalışmaya hevesli “Bildiğiniz gibi Fransa’nın bunun için kara birlikleri yok. Irak’ta bu ülkenin güçlerine destek vermemiz, kara birlikleri göndererek doğrudan müdahale edebileceğimiz anlamına gelmez. Rakka operasyonu için Arap, Kürt, ılımlı muhalefet unsurlarını birleştirebilecek tüm güçleri destekleriz. Suriye’deki hedeflere saldırdık ve Rakka’nın alınması için bunu yapmaya devam edebilirdik. Ama bu henüz böyle değil.”

Hollande dün, Avrupa Konseyi Zirvesi’nin açılışı öncesinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Acı çeken halka insani yardımın ulaştırılabilmesi için ateşkesin devam etmesi ve Suriye’nin geleceği hakkında siyasi tartışmanın ilerlemesi için maksimum baskı yapmamız gerektiği konusunda Avrupalıları ikna etmek için bu konsey toplantısına geldim” ifadelerini kullanmıştı.

Normandiya Dörtlüsü toplantısının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ateşkesi uzatma konusunda ikna etmeye çalıştıklarını belirten Hollande, “Henüz ateşkese uyulmadığı ve Halep’i ezme isteğinden vazgeçilmediği sürece tüm seçenekler açık” diye konuşmuştu.