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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erdoğan'a telefon: Endişeliyiz

Macron, Erdoğan'a Türkiye'de tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau'nun durumuyla ilgili endişelerini iletti

15 Ağustos 2017 20:16

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de tutuklu olan Fransız gazeteci Loup Bureau'nun durumu konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Macron, Bureau’nun Türkiye’de tutuklanmasından dolayı endişeli olduğunu ve kısa süre içerisinde Fransa’ya dönmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Macron, Türkiye'de tutuklanan gazetecilik öğrencisi Loup Bureau'nun durumu ile ilgili endişelerini ifade etti. Fransa vatandaşı Bureau'nun bir an önce ülkesine gönderilmesini diledi. İki lider gelecek hafta yeniden görüşme yapma konusunda mutabık kaldı" denildi.

Ne olmuştu?

27 yaşındaki Loup Bureau, 26 Temmuz günü Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmak isterken gözaltına alınmış, 2 Ağustos’ta Şırnak'ta tutuklanmıştı.

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