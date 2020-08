Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile olan basın toplantısı sırasında konuşan Macron, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, görüşüme göre, Türkiye'nin halihazırda Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında üzerine aldığı taahhütleri ihlal ettiğini çok net bir şekilde bildirme imkanına sahip oldum" dedi.

Macron, ''Türk-Fransız deniz kuvvetleri arasında gerçekleşen hadise, NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı'' açıklamasını yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, geçen hafta Türkiye Deniz Kuvvetleri'nin NATO görevindeki bir Fransa savaş gemisini "taciz ettiğini" iddia etmişti. Türkiye iddiaları reddederken, NATO olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti

Macron, geçen kasım ayında NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiğini öne sürmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı, bu savını Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü harekâtlar nedeniyle ortaya atmıştı.

NATO liderlerinden Macron'a tepki gelmiş, Rusya ise "NATO'nun mevcut durumunun doğru tanımlaması" şeklinde görüş bildirmişti.

Macron, Türkiye'nin Orta Doğu politikalarına mesafeli

Macron'un Türkiye'nin Suriye politikasının da sert bir şekilde karşısında durduğu biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "The Room Where It Happened" kitabında Macron'un ABD'nin Aralık 2018'de Suriye'den çekilme kararına verdiği tepkiyi şöyle anlattı:

"Etienne bana Macron'un bu konuda Trump ile konuşmak isteyeceğinden emin olduğunu söyledi. Bu beni şaşırtmadı. Diğer tepkiler de tahmin ettiğimiz gibiydi. O gün, (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron aradığı sırada Oval Ofis'teydim ve Fransa lideri hiç mutlu değildi. Trump onu duymazdan geldi; IŞİD'in işinin bittiğini ve kalıntıları Türkiye ile Suriye'nin temizleyeceğini söyledi. Macron, Türkiye'nin Kürtlere saldırmaya odaklı olduğunu ve IŞİD'e taviz vereceğini söyleyerek yanıt verdi. Trump'a çekilmemesi için yalvardı, çok kısa süre içinde kazanabileceklerini söyledi. Trump, tekrar danışmanlarıyla konuşacağını ifade etti ve bizden mevkidaşlarımızla görüşmemizi istedi. Mattis, Fransa Savunma Bakanı'nı aradı ve o da Trump'ın kararından hiç memnun değildi. İsrail'in büyükelçisi Ron Derner, bana o günün Trump yönetimi sırasında geçirdiği en kötü gün olduğunu söylemişti."