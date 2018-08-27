Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa güvenlik için ABD'ye bel bağlayamaz

Avrupa savunma projesi için çabalarını artıracaklarını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kıtanının güvenliği konusunda ABD'ye bel bağlamayacaklarını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te Fransız büyükelçilerine hitap etti.



Ülkesinin izleyeceği dış politikayla ilgili ipuçları veren Macron güvenliği sağlamanın Avrupa'nın görevi olduğunu söyledi.



Bu durumun egemenlikle bağlantılı olduğunun altını çizen Macron savunma işbirliğinin tüm Avrupa ülkerinin yanısıra Rusya'yı da kapsaması gerektiğini belirtti.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron ancak Rusya'yla Ukrayna konusunda ilerleme sağlamaları halinde işbirliğine gideceklerini vurguladı.



Macron Avrupa'nın güvenliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenemeyeceklerinin altını çizdi.