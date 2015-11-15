Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın, Paris saldırılarını öğrendiği an...

İngiliz Daily Mail gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Paris'teki terör saldırılarını öğrendiği anda çekildiği iddia edilen fotoğrafları yayınladı.
Hollande, Paris'teki terör saldırılarını Fransa - Almanya maçını statta izlediği sırada öğrendikten sonra, korumaları tarafından acil olarak stattan çıkarılmıştı.
İngiliz Daily Mail gazetesi Cumhurbaşkanı Hollande'ın terör saldırısını korumalarından öğrendiği o anların fotoğraflarını yayınladı.
Hollande, ikinci saldırıdan 5 dakika sonra, saat 9.36'da stadyumdaki güvenlik kontrol odasında telefonla konuşurken böyle görüntülendi.