T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın, Paris saldırılarını öğrendiği an...

Hollande, Paris'teki terör saldırılarını Fransa - Almanya maçını statta izlediği sırada öğrendikten sonra, korumaları tarafından acil olarak stattan çıkarılmıştı

15 Kasım 2015 16:00

İngiliz Daily Mail gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Paris'teki terör saldırılarını öğrendiği anda çekildiği iddia edilen fotoğrafları yayınladı.

Hollande, Paris'teki terör saldırılarını Fransa - Almanya maçını statta izlediği sırada öğrendikten sonra, korumaları tarafından acil olarak stattan çıkarılmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesi Cumhurbaşkanı Hollande'ın terör saldırısını korumalarından öğrendiği o anların fotoğraflarını yayınladı.

Hollande, ikinci saldırıdan 5 dakika sonra, saat 9.36'da stadyumdaki güvenlik kontrol odasında telefonla konuşurken böyle görüntülendi.

 

ETİKETLER

hollandefransaparis saldırılarıöğrendiği anmaçalmanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24