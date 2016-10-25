Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'dan Musul uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Musul kentinin IŞİD'ten kurtarılmasından sonraki durumun planlanması gerektiği uyarısında bulundu.

IŞİD karşıtı koalisyonda yer alan 13 ülkenin savunma bakanlarının Paris’te bugün yaptıkları toplantının açılışında konuşan Hollande, "Musul’un kurtarılması ile işler bitmiyor. Biz bundan böyle Musul’un kurtarılmasından sonraki durumun planlamasını yapmak zorundayız." dedi.

Musul’a yönelik operasyonun ardından kentte ortaya çıkacak siyasi, insani ve güvenlikle ilgili sorunların iyi hesaplanması gerektiğini vurgulayan Hollande, Musul’un geleceği konusunda kentteki bütün etnik ve dini grupların söz sahibi olması gerektiğini savundu.

Irak’ta Musul’un düşmesinin ardından Suriye’de Rakka kentinin de IŞİD’in elinden kurtarılması için uluslararası koalisyon tarafından stratejiler geliştirilmesini isteyen Hollande, "Eğer Musul düşerse IŞİD’in elinde kalan son kalesi Rakka olacak. IŞİD’in her yerde tamamen silinmesini görmemiz gerekir." ifadesini kullandı.

Paris'teki toplantıya, ABD, Almanya, İtalya, Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, İspanya ve ev sahibi Fransa'nın savunma bakanları katılıyor.