Fransa, Covid'e karşı ön saflarda çalışan 12 bin kişiye vatandaşlık verecek

Fransa, ülkede Covid-19 pandemisi boyunca ön safhalarda çalışan 12 bin kişiye vatandaşlık verileceğini duyurdu. Hükümet, bu insanlar için normalde başvuru için beş yıl olan oturum şartını da iki yıla düşürdü.

Vatandaşlık Bakanı Marlene Schiappa "Ön safha çalışanları ulusun çağrısına yanıt verdi bu yüzden bizim de onlara doğru bir adım atmamamız doğrudur" dedi.

Schiappa, vatandaşlık için eylül 2020'de yapılan duyuruya 16 bişn 381 başvuru olduğunu, 12 bin 12'sinin kabul edildiğini söyledi.

Vatandaşlığı kabul edilenler arasında sağlık çalışanları, güvenlik ve temizlik opersoneli, bakım görevlileri gibi çok sayıda meslek yer aldı.

Fransa'da geçen yılın nisan ayında sağlık çalışanlarına salgınla mücadeledeki katkıları nedeniyle 1000-1500 Euro arası ikramiye verilmişti.