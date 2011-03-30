-FRANSA, ÇİN'İN KATILIMINA İHTİYAÇ DUYUYOR PEKİN (A.A) - 30.03.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, G20'nin dönem başkanı olarak Fransa'nın, bütün önemli konularda ilerlemek için Çin'in katılımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Sarkozy, perşembe günü G20'nin düzenleyeceği seminere evsahipliği yapacak Çin'in Nanjing şehrine hareket etmeden önce Pekin'de yaptığı açıklamada, emtia ve finansal piyasalarda yapılacak reformlar için Çin'in desteğini almaya çalıştı. G20'nin dönem başkanı olarak Fransa'nın bütün önemli konularda ilerlemek için Çin'in katılımına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Sarkozy, bu konuları, spekülasyonu önlemek için emtia fiyatlarına ilişkin düzenlemeler, rekabetçiliği artırmak için fiyat istikrarının sağlanması ve dünyada barış olarak sıraladı. Çin Cumhurbaşkanı Hu Jintao ise Sarkozy ile görüşmesine ilişkin olarak sadece Fransa ile işbirliği ve iletişimi güçlendirmeyi umduklarını söyledi. -HU: "GÜÇ KULLANMAK LİBYA SORUNUNU ÇÖZMEZ" Çin Devlet Başkanı Hu Cintao, Libya'daki gelişmelerle ilgili olarak, "tarihin güç kullanmanın sorunları çözmediğini, aksine durumu daha karmaşık hale getirdiğini birçok kez gösterdiğini" belirtti. Çin lideri, Nanjing'de yapılacak uluslararası para sistemiyle ilgili G20 toplantısına katılmak için Pekin'e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmesinde, "diyalog ve diğer barışçı yolların sorunların ana çözümü olduğunu" savundu. Libya'daki durumunun dünya tarafından ilgiyle izlendiğini ve Çin'in gelişmeleri yakından izlediğini söyleyen Hu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Libya ile ilgili kararının şiddeti bastırmayı ve sivilleri korumayı amaçladığına inandıklarını ifade etti. Hu, "Eğer sivillere felaket getiriyorsa ve insani krize yol açıyorsa, askeri operasyon BM kararının amacına ters düşüyor demektir" diye konuştu. Bazı ülkelerin ve bölgesel kuruluşların Libya kriziyle ilgili önerilerde bulunduklarına işaret eden ve bunun krizle ilgili yapıcı fikirler olduğunu gösterdiğini savunan Hu, bunlara olumlu yanıt vermenin bütün tarafların yararına olduğu görüşünü dile getirdi. Çin'in Libya'daki gerilimi yumuşatacak bütün siyasi çabaları desteklediğini vurgulayan Hu, ilgili tarafları derhal ateşkes uygulamaya, sorunları çözmek için barışçı yollar aramaya ve masum insanların ölümüne yol açmaktan kaçınarak Libya'da istikrarı tesis etmeye çağırdı. Libya'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Hu, uluslararası olaylarda güç kullanılmasına karşı olduklarını yineledi. Konuk Cumhurbaşkanı Sarkozy, "Fransa'nın da Libya krizinin siyasi ve diplomatik yollardan çözülmesini istediğini" söyledi. -MİSRATA'DA ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR Libya'nın Misrata kentinde, Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin düzenlediği saldırıda 18 kişinin öldüğü, muhaliflerle birlikler arasındaki çatışmanın devam ettiği bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü, Kaddafi yanlısı birliklerin muhaliflerle çatıştığını ve tankların Misrata'yı top ateşine tuttuğunu kaydetti. Sözcü, Kaddafi birliklerinin Misrata limanını kuşatmasının sona erdiğini, çatışmada yaralananları tahliye edecek ve insani yardım getirecek olan iki gemiye izin verildiğini kaydetti. Kaddafi birliklerinin kente düzenlediği havan topu saldırısında 18 kişinin öldüğü bildirilmişti.