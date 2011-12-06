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Dünya

Fransa Büyükelçisi Suriye'ye geri döndü PARİS (A.A)

06 Aralık 2011 23:55

-Fransa Büyükelçisi Suriye'ye geri döndü PARİS (A.A) - 06.12.2011 - Fransa'nın Şam Büyükelçisi Eric Chevallier'nin Şam'a geri döndüğü bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Romain Nadal, Eric Chevallier'nin dün görevine döndüğünü belirtti. Nadal, Eric Chevallier'nin Şam'a geri dönüşünün, kendileri için kaygı verici olan konuların ortadan kalktığı anlamına gelmediğini, büyükelçinin Suriye topraklarındaki görevinin önemli olduğunu vurguladı ve Fransa'nın Suriye halkının yanında olduğunu söyledi. Suriye'deki yeni şiddet eylemleri nedeniyle Fransa'nın Suriye'nin Halep ve Lazkiye kentlerindeki konsoloslukları ile kültür merkezlerinin kapatılmasına, Fransa'nın Şam Büyükelçisinin Paris'e çağrılmasına karar verilmişti.

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