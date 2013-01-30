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Yaşam

Fransa Büyükelçisi Bili: 3 bin 500 saat videolardan Güney'e ulaştık

Büyükelçi Bili, '3 bin 500 saatlik videolar defalarca izlendi, bu videolar sayesinde, Ömer Güney tespit edildi' dedi

30 Ocak 2013 13:16

9 Ocak'ta Paris'teki Kürt Enformasyon Enstitüsü'nde, Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında, cinayet başşüphelisi olarak tutuklanan Ömer Güney ile ilgili olarak konuşan Fransa Büyükelçisi Laurent Bili, cinayete dair yeni ayrıntıları, Güney'den öğrenileceğini belirtti.

 

'Ayrıntıları Ömer Güney verecek'

 

Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Burcu Bulut'a konuşan Bili, yaptığı konuşmada 'Paris'in göbeğinde PKK'lı 3 kadının öldürülmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Fransa Büyükelçisi Bili, cinayete ilişkin yeni ayrıntıları başşüpheli Ömer Güney'den öğreneceklerini iletti. Bili, şu ifadeleri kullandı: 'Fransa şoke oldu. Çünkü uzun zamandan beri böylesi bir olay ile karşı karşıya kalınmamıştı. Paris'te çok büyük protestolar gerçekleşti. Fransızlar bu kadar büyük bir Kürt topluluğunu birarada görmemişlerdi. Fransız istihbaratı ve MİT bu konuda koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 3 bin 500 saatlik videolar defalarca izlendi. Bu videolar sayesinde Ömer Güney tespit edildi. Güney'in telefon görüşmelerine ulaştık. Çelişkili açıklamaları var. Mesela 'burada değildim, hemen çıktım' diyor ama videolar tam tersini söylüyor. Yeni ayrıntıları Güney sayesinde öğreneceğiz. Şu an cinayeti işlediğini de kabul etmedi. 'Kim onu kullandı?' Bu sorunun cevabını henüz bulamadık ama cinayeti işleyenin o olduğundan şüphemiz yok. Çünkü Paris'te soruşturmayı yürüten savcı, Ömer Güney'in aranılan kişi olduğunu söyledi. Fransa'da savcılar ciddi deliller olmadan asla konuşmazlar' ifadesini kullandı.

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