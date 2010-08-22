-FRANSA BÖYLE DUA GÖRMEDİ PARİS (A.A) - 22.08.2010 - Fransa'da bir rahip, yüzlerce Roman'ın sınırdışı edilmesi kararını verdiği için Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin kalp krizi geçirmesi için dua ettiğini söyledi. Fransa'nın kuzeyindeki Lille'de bulunan St. Martin Esquermes kilisesinin 71 yaşındaki rahibi Arthur Hervet, Tanrı'ya sığındığını, çünkü iktidardakilerin kovmaktan başka bir şey yapmadıkları Romanlara yardım planları olduğuna inanmadığını söyledi. Hükümetin Romanlara karşı savaş açtığını belirten rahip, ''Affınıza sığınarak, Bay Sarkozy'nin kalp krizi geçirmesi için dua ediyorum'' dedi. Rahip Hervet, durumu protesto için kendisine verilen liyakat madalyasını İçişleri Bakanı'na iade edeceğini de söyledi. Fransa, yasadışı göç ve suça karşı yapılan operasyon çerçevesinde 700 Roman'ı Romanya ve Bulgaristan'a geri göndermeye başlamıştı. İnsan hakları örgütleri ve muhalefet partileri uygulamayı protesto etmişlerdi.