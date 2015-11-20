Fransa BM'ye karar tasarısı sundu



New York'ta perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesine dağıtılan karar tasarasında IŞİD'in Paris'te düzenlediği terör saldırıları kınanıyor ve teröre karşı ortak mücadeleyi güçlendirme çağrısı yapılıyor. Fransa'nın Birleşmiş Milletler temsilciliğinden bir sözcü, Paris'in tasarının mümkün olduğunca çabuk karara bağlanacağından ümitli olduğunu söyledi. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft iyimser bir görünüm çizerek "Fransızlar tasarıda özellikle mutabakat bulunan noktalara yoğunlaşmışlar" diye konuştu.

Rusya çarşamba günü konseye bir karar tasarısı sunmuştu. BM Güvenlik Konseyi'nin birçok üyesi tasarıyı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile işbirliği öngördüğü gerekçesiyle reddetmişti.

Paris saldırıları sonrasında Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Fransa'nın Suriye'deki IŞİD mevzilerine yönelik hava saldırılarını artıracağı belirtilmişti. Ardından Fransa Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre Fransız uçakları perşembe gününden beri üç kez havalanarak 35 hedefi vurdu. Önümüzdeki günlerde Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün de Doğu Akdeniz'de operasyona hazır hale gelmesi bekleniyor.