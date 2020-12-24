Fransa, BioNTech ve Pfizer aşısının yaygın kullanımına onay verdi

Fransa'nın ilaç kurumu Haute Autorité de la Santé (HAS), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yaygın kullanımı için onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Pfizer ve BioNTech aşısına onay vermesinin ardından Fransa'dan da aşının yaygın kullanımı için onay geldi.

HAS tarafından yapılan açıklamada, "Aşı, yaşlılar da dahil olmak üzere 16 yaş ve üstü kişiler için kullanılabilir" ifadesine yer verildi.

Hükümet toplu aşılama programına pazar günü başlanacağını duyurarak, yaşlılara ve sağlık personeline öncelik verileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun verdiği onayın ardından çok sayıda Avrupa ülkesinde 27-29 Aralık tarihleri arasında toplu aşılama kampanyalarının başlaması bekleniyor.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya Britanya, Kanada, İsviçre ve ABD onay vermiş; bu ülkelerde aşılama sürecine başlanmıştı. (İHA)