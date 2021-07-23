Fransa Bilim Kurulu: Covid-19 sonrası normal hayata dönüş 2023'ten öne olmayacak

Fransa'da Bilim Kurulu Başkanı Jean-Francois Delfraissy, Covid-19 sonrası normal hayata dönüşün 2023'ten öne olmayacağını açıkladı. BFMTV-RMC televizyonlarının ortak yayınında konuşan bilim insanı, maske takmak ve el yıkamak gibi salgından korunmak için gerekli temel kurallara Fransızların geri dönmesi gerektiğini de belirtti.

Ağustos ayında vaka sayısının 50 binlere ulaşabileceğinin de altını çizen profesör, gelecek ayın ortalarından itibaren de salgının dördüncü dalgasının etkilerinin hastanelerde hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Aşılanılsa da maske takmaya devam edilmesi yönünde görüş bildiren Delfraissy, zira salgının yenilmesi için "mucizevi bir çözüm" olmadığını söyledi.

"Yeni bir varyant ortaya çıkabilir"

Eğlence yerlerinin salgının yayılmasında önemli rol oynadığını söyleyen bilim insanı, aşı kartı tam olarak uygulanana dek tedbirlerin elden bırakılmaması çağrısında bulundu. Tüm tedbirlerin uygulanması durumunda hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 20 düşürülebileceğinin de altını çizen Bilim Kurulu Başkanı, aşı kartının genelleştirilmesi projesinin parlamentoda görüşülmesinden mutlu olduğunu kaydetti.

"Mücadeleyi kazanacağız" diyen profesör, bu süre zarfında yeni bir varyant ile karşı karşıya kalınabileceğini bu sebeple de normal hayata dönüş için 2022 sonu hatta 2023'ü beklemek gerektiğini ifade etti.