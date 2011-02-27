Fransa basını: Ziyaret öfke ve nezaket arasında

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Ankara ziyareti, Fransız basınına şöyle yansıdı:

Le Figaro: Cumhurbaşkanı Türkler’in homurdanmalarını söndürmeye çalıştı ve AB ile ‘olası uzlaşma’yı hatırlattı. Sarkozy, Ankara’ya gizli bir kriz ambiyansında iniş yaptı. Mümkün olursa bu sene tekrar bu sefer ‘ailece’ bir gezi düzenlemeyi kabul ettikten sonra, daha az kavgacı bir ortamda Ankara’dan ayrıldı.

Le Monde: AB ile Türkiye arasında 2005 yılından bu yana süren müzakereler, Kıbrıs sorunu ve birçok Avrupa ülkesinin Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkması yüzünden bitme noktasına geldi.

Midi Libre: “Sarkozy’nin Ankara ziyareti öfke ve nezaket arasında.

Tribune de Geneve: “Türkler, Sarkozy’ye dostça bir protokol düzenlenmedi. Bir bakan tarafından değil, Ankara Belediye Başkanı tarafından karşılandı. Türk diplomatları, Fransa başkanı ile soğuk bir savaş içinde.



Sosyalist Parti Sarkozy’yi eleştirdi

Le Monde’a konuşan Sosyalist Parti eski genel başkanı ve milletvekili François Hollande, “Sarkozy bu ziyaretinin bedelini ödeyecek. O, Türkiye’den kendisini koruması gerektiğini düşünüyor. Fakat Türkiye, Fransa için ekonomisi gelişmekte olan ve Arap dünyası için örnek teşkil eden zorunlu bir ortak. Sarkozy iki ülke arasındaki ilişkileri yenilemek için ileride büyük güçlük çekecek” diye konuştu.



