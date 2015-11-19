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Dünya

Fransa Başbakanı: Teröristlerin kimyasal veya biyolojik silah kullanma riski var

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta düzenlenen saldırıda 129 kişi ölmüştü

19 Kasım 2015 13:02

129 kişinin hayatını kaybettiği Paris katliamının ardından artırılacak güvenlik önlemlerini tartışan Fransa'da Başbakan Manuel Valls, "Teröristlerin kimyasal veya biyolojik silah kullanma riski var" dedi.

Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis bugün ülkede Paris saldırıları sonrası ilan edilen olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını tartışıyor. Ulusal Meclis'in gündeminde ayrıca kamu düzeni için tehdit oluşturduğuna inanılan herkesin ev hapsine alınabilmesi, yine kamu düzeninin tehdit altında olduğunun düşünülmesi halinde polise mahkeme izni gerekmeksizin arama yapma yetkisi verilmesi var. Gözaltındaki "Terör zanlılarının" birbirleriyle iletişim kurmalarının önlenmesi de gündemde.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, Ulusal Meclis'teki oturumda milletvekillerinden olağanüstü halin uzatılmasına destek vermelerini talep etti. Manuel Valls, "Teröristler kimyasal ve biyolojik silah kullanabilir" uyarısında bulundu. Ulusal Meclis'in onayı halinde, ülkede olağanüstü halin 3 ay uzatılması yarın da Fransa Parlamentosu'nun üst kanadı Senato'da tartışılacak. 

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