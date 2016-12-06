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Dünya
BBC Türkçe

Fransa Başbakanı Manuel Valls cumhurbaşkanlığı yarışına katılacak

Fransa Başbakanı Manuel Valls, ülkede gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak istediğini açıkladı

06 Aralık 2016 03:07

Fransa Başbakanı Manuel Valls, ülkede gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak istediğini açıkladı.

Valls'in açıklaması, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yeniden aday olmayacağını kamuoyuna duyurmasından birkaç gün sonra geldi.

Valls, gelecek ay Sosyalist Parti'nin aday adaylığı seçiminde rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

Eğer başarılı olursa Valls, Nisan ayında gerçekleştirilecek seçimde François Fillon ve Marine Le Pen'e karşı yarışacak.

Kamuoyu yoklamaları Le Pen'in seçimlerin ilk turunda başarılı olan ilk iki adaydan biri olacağını ortaya koyuyor.

Ancak ikinci turda Fillon'un başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Valls Salı günü, hükümetteki görevinden istifa edecek.

Sosyalist Parti'de Valls dışında en az yedi cumhurbaşkanı aday adayı daha bulunuyor.

Valls, çalışma yaşamı reformunun parlamentodan geçmesi için çaba sarf etmesi ve de yaz aylarında bazı tatil bölgelerindeki haşema yasaklarını desteklemesi nedeniyle sol içinde ayrıştırıcı bir figür olarak görülüyor.

Uzmanlar, Fransa'nın son yıllardaki liderleri arasında, popülerliği en düşük cumhurbaşkanı olan François Hollande'la yakınlığının da Valls açısından olumsuz bir özellik olduğunu belirtiyor.

Valls ise Pazartesi günü yaptığı konuşmada solu, aşırı sağa karşı kendi arkasında durmaya çağırdı.

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