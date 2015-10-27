Fransa Başbakanı: Barcelona Fransa Ligi'nde oynayabilir, Monaco da Ligue 1'de mücadele ediyor

Katalonya bölgesinin İspanya'dan ayrılırak bağımsızlığını ilan etmesi tartışmalarıyla beraber gündeme gelen 'bağımsızlık ilan edilirse Barcelona İspanya Ligi'nde oynayamaz' iddialarıyla ilgili konuşan Fransa Başbakanı Manuel Valls, "Barcelona Fransa Ligi'nde oynayabilir. Sonuçta Monaco da Ligue 1'de mücadele ediyor" dedi.

Challenges dergisine konuşan Fransa Başbakanı Manuel Valls, Barcelona kulübünün Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi durumunda La Liga'dan çıkartılacağı iddialarına farklı bir açıdan yaklaştı. Fransa Başbakanı, böyle bir durumda Barcelona'nın Fransa ligi, Ligue 1'de mücadele edebileceğini belirterek, "Sonuçta Monaca da Ligue 1'de mücadele ediyor' yorumunda bulundu.