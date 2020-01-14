Fransa, Almanya ve Britanya, İran'la nükleer anlaşmada uyuşmazlık mekanizmasını devreye soktu. Öte yandan, Avrupa ülkeleri ABD'nin İran'a 'maksimum baskı uygulama' politikasını uygulamayacaklarını duyurdu.

Fransa, Almanya ve Britanya ortak bir açıklama yayımlayarak İran'ın taahütlerinden çekildiği 2015 nükleer anlaşması konusunda uyuşmazlık mekanizmasını devreye soktuklarını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İran'ın adımları göz önünde bulundurulduğunda İran'ın nükleer anlaşma taahütlerini yerine getirmemesine yönelik endişelerimizi dile getirmekten ve bu meseleyi Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın 36. paragrafında yer alan Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması altında Ortak Komisyon'a devretmekten başka seçeneğimiz kalmadı"

Ortak Kapsamlı Eylem Planı isimli nükleer anlaşmadan ilk olarak Trump yönetimi çekilmiş daha sonra İran adım adım taahütlerini yerine getirmeyi bırakacağını duyurmuştu. ABD-İran arasında son haftalarda tırmanan gerilim ise İran'ın taahütleri yerine getirmeyi tamamen bırakacağını açıklamasına neden olmuştu.